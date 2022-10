Lukaku, rischio preventivabile! Nuovi esami a inizio settimana – Sky

Matteo Barzaghi, in diretta da Appiano Gentile, parla delle condizioni di Romelu Lukaku, infortunatosi nuovamente. Secondo Barzaghi, il belga ha voluto correre un rischio spingendo per rientrare il prima possibile. A inizio di settimana prossima ci saranno nuovi esami per capire entità e tempi di recupero

NULLA DI GRAVE – Matteo Barzaghi tranquillizza i tifosi nerazzurri. Romelu Lukaku salterà la sfida di Monaco e molto probabilmente anche quella di Torino, ma non sembrerebbe essere nulla di grave per il numero 90 nerazzurro: «Non si tratta di una cosa grave. Il rischio era preventivabile, perché Lukaku ha spinto tanto per rientrare. Questo lo costringerà a fermarsi per bloccare questa cicatrice. Romelu ha dato tutto per sé stesso e per dare una mano all’Inter e si è verificato il rischio previsto. Proverà a rientrare prima della sosta. Adesso ci saranno dei giorni a parte, poi tra fine settimana e l’inizio della prossima nuovi esami per capire entità e capire i tempi di rientro. Sarà complicatissimo vederlo con la Juve. Situazione che non ci voleva per l’Inter che ha basato la sua nuova stagione su Lukaku e nemmeno per lui, che ha rischiato tanto e ora è ancora ai box». Così Barzaghi ha parlato della situazione di Lukaku.