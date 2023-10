Lukaku, retroscena sulle abitudini ‘romane’ a Milano. E all’Inter solo ‘grazie’ – CdS

Romelu Lukaku già quando era a Milano frequentava il suo ristorante preferito, romano, in zona Navigli. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela le abitudini dell’attaccante belga che domenica ritroverà l’Inter a San Siro, ma da avversario. Proprio ai nerazzurri deve dire solo “grazie”, a partire dall’alimentazione.

RETROSCENA – Sin dai tempi di Milano, evidentemente c’era la Roma nel destino di Romelu Lukaku che da giocatore dell’Inter, frequentava spesso ristoranti romani, come “Felice a Testaccio” in zona Navigli. Il posto dove andava quando voleva regalarsi qualche sfizio lontano dall’alimentazione rigorosa che il bravissimo nutrizionista dell’Inter, Matteo Pincella, aveva studiato per lui. Tra Belgio e Inghilterra – come specifica il Corriere dello Sport -, Lukaku non era esattamente il testimonial ideale del mangiare sano. Il consigli del professionista, infatti, gli hanno facilitato la carriera, e determinate abitudini se le porta dietro tutt’ora da giocatore della Roma.

ALTRE ABITUDINI – A Milano abitava prima a Citylife, dove amava andare a fare la spesa di persona proprio per scegliere bene cosa mettere in tavola e spesso incontrava colleghi, attori e personaggi famosi. Non ama stare solo, Lukaku, ma ama essere riservato e per questo, nei primi due mesi romani, ha scelto un profilo basso: è in affitto, mentre a Milano aveva comprato, anche come investimento, tre appartamenti. E non è detto che non faccia lo stesso anche a Roma, avendo case pure a Bruxelles e a Londra.

Fonte: Corriere dello Sport – Chiara Zucchelli