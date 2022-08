Lukaku, rappresentanti nella sede dell’Inter: il motivo dell’incontro

Michael Yormark e Alan Redmond, rispettivamente presidente e head of football di Roc Nation, la società che gestisce Romelu Lukaku, nella sede dell’Inter.

VISITA – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da sotto la sede dell’Inter con gli studi di Sky Sport 24, sono usciti dal quartier generale del club nerazzurro Michael Yormark e Alan Redmond, rispettivamente il presidente e l’head of football di Roc Nation, la società che gestisce Romelu Lukaku. Ciò a dimostrazione di come le strade tra l’attaccante belga e i nerazzurri procedano insieme. Al giornalista sarebbe stato riferito che la loro sarebbe stata una visita di piacere.

Fonte: Matteo Barzaghi – Sky Sport 24