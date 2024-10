Lukaku quand’era all’Inter: «Dopo Qatar ho pianto ogni giorno!»

Romelu Lukaku, oggi al Napoli, ha parlato del suo rapporto con il Belgio. L’ex giocatore dell’Inter ritorna sul pessimo Mondiale in Qatar.

DEPRESSIONE – Romelu Lukaku, parlando al podcast “Amici di Sport”, è ritornato sul Mondiale del 2022 quando ancora giocava nell’Inter: «Spero di riscoprire la passione di giocare per la Nazionale, che il fuoco mi bruci nuovamente per i Red Devils. Dopo il Qatar ho pianto ogni giorno per settimane. Il prossimo obiettivo con i Red Devils è il Mondiale tra due anni e sembra ancora lontanissimo. Voglio davvero tornare in Nazionale con buone sensazioni e assumere un ruolo di leadership. Non ho mai pensato alla depressione, ma ho pianto ogni giorno per settimane. Anche in vacanza. Thierry Henry mi chiamava tre volte al giorno. Mia madre e i miei figli erano a Milano, ma non avevo energie. Avevo bisogno di stare da solo per un po’».