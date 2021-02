Lukaku punta al derby ma prima sarÃ  ascoltato dalla procura federale

Lukaku punta al derby ma prima sarà ascoltato dalla procura federale

Condividi questo articolo

Lukaku – Ibrahimovic – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Lukaku segna una doppietta in Inter-Lazio contribuendo al primo posto nerazzurro e punta al derby in programma domenica alle 15, ma prima il calciatore tornerà a parlare dello scontro con Zlatan Ibrahimovic.

PROCURA FEDERALE – Lukaku fa 300 gol da professionista e contribuisce alla vittoria dell’Inter in campionato contro la Lazio, conquistando così il primo posto in classifica. Il centravanti belga ha risposto, a suon di gol, alle critiche ricevute in settimana dopo qualche prestazione appannata e l’eliminazione in Coppa Italia contro la Juventus. Romelu Lukaku, leader dentro e fuori il campo, accetta rispondendo con i fatti. Ora testa al derby: Milan-Inter si giocherà domenica prossima alle 15, e il centravanti insieme alla squadra punteranno alla vittoria per cercare il primo tentativo di fuga dal secondo posto. Prima però, secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Romelu Lukaku tra oggi e domani sarà ascoltato dalla Procura Federale per raccontare la sua versione dei fatti in merito al litigio in campo con Zlatan Ibrahimovic, avvenuto in Coppa Italia.