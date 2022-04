Lukaku parla di fine carriera: «Chiuderò col calcio nella squadra che amo»

L’ex centravanti dell’Inter, oggi al Chelsea, Romelu Lukaku ha rilasciato un’intervista a Fifa+ e ripresa da Voetbalbelgie parlando del suo prossimo finale di carriera. Non ha dubbi sulla squadra in cui giocherà

FINE CARRIERA − Il poco adattamento al Chelsea di Lukaku è ormai cosa nota tant’è che si già si parla di un ritorno all’Inter dopo nemmeno un anno. Intanto, il centravanti belga si è portato un po’ avanti con i tempi in vista del suo finale di carriera: «Il giocatore che sono oggi è il giocatore che il signor Jean Kindermans dell’Anderlecht ha visto in me. Prima c’erano stati uno o massimo due talenti scoperti, dopo di me quel numero è aumentato fino ad arrivare a tre/quattro in un anno. Finirò la mia carriera nel club dove ho iniziato. L’Anderlecht è sempre stato il mio club. Sono sempre stato un loro fan e quando mi hanno acquistato, è stato come un sogno. È la mia casa e lì mi sento molto amato».