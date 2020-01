Lukaku “pareggia” Icardi: meglio di lui all’Inter solo Eto’o post triplete – GdS

Romelu Lukaku con l’ennesimo gol realizzato in questa stagione – doppietta in Coppa Italia contro il Cagliari -, pareggia i conti con l’ormai ex numero 9 Mauro Icardi formato 2016-2017 e 2017-2018. Meglio del belga, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” solo Samuel Eto’o post triplete.

LUKAKU MISTER GOL – Romelu Lukaku con l’ennesima doppietta realizzata in stagione (contro il Cagliari) fa 17, pareggiando i conti con Mauro Icardi. L’ex attaccante del Manchester United, pagato 65,5 milioni + bonus, è prima di tutto un leader oltre che un trascinatore. Non è un caso che il 26enne sia anche il capocannoniere della sua Nazionale, il Belgio. La rosea sottolinea che, negli ultimi dieci anni, meglio di lui solo il Campione Samuel Eto’o la stagione dopo il triplete con José Mourinho (2011-2012) con 21 reti totali a questo punto della stagione.