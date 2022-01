Lukaku paga l’intervista sull’Inter? Dal Chelsea si valuta multa e tribuna!

Lukaku, negli ultimi giorni del 2021, ha fatto di nuovo parlare di sé per l’intervista rilasciata a Matteo Barzaghi per Sky Sport (vedi articolo), dove fra le tante cose si pentiva di aver lasciato l’Inter. Secondo il Daily Telegraph il Chelsea valuta sia una multa sia l’esclusione dal big match di domani col Liverpool.

RISVOLTI CLAMOROSI – Thomas Tuchel valuta se lasciare in tribuna Romelu Lukaku per Chelsea-Liverpool, in programma domani alle ore 17.30. È il big match del primo turno del 2022 di Premier League, col Manchester City capolista che ha vinto oggi 1-2 al 93′ in casa dell’Arsenal, e se confermata la notizia farebbe scalpore. La lancia il Daily Telegraph, segnalando dei contatti fra Tuchel e Lukaku dopo l’intervista andata in onda su Sky Sport. Fra le sue dichiarazioni il belga manifestava il suo “pentimento” per l’addio all’Inter, nonché il malcontento per la sua gestione ai Blues. Quanto rilasciato a Matteo Barzaghi, stando al quotidiano inglese, non era autorizzato dal Chelsea e per questo è in arrivo una punizione. I vertici del club londinese risultano essere arrabbiati per l’intervista di Lukaku, in quanto fatta “in segreto” a casa sua: per lui possibile una multa, oltre all’esclusione per domani.

Fonte: telegraph.co.uk – Matt Law