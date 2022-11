Lukaku out nel primo allenamento del Belgio verso l’esordio in Qatar

Romelu Lukaku sta recuperando dall’infortunio alla coscia che lo sta condizionando da fine agosto. Il belga ha giocato solo 5 partite con l’Inter, ed è stato convocato da Martinez per il Mondiale nonostante il suo infortunio.

OUT – Secondo quanto riportato da Olé, Romelu Lukaku ha saltato il primo allenamento del Belgio in Qatar. Oltre a lui, anche Thomas Meunier si è allenato a parte. La speranza del Ct dei Red Devils è che Lukaku possa recuperare per la seconda partita del girone di qualificazione al Mondiale, ovvero quella contro il Marocco. Nella peggiore delle ipotesi, l’attaccante dell’Inter potrebbe rientrare per l’ultimo match dei gironi contro la Croazia.

Fonte: Olé