Lukaku, occhi sull’Europa League: «Grande gesto di sportività»

Lukaku – Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku non si stanca mai del calcio. L’attaccante belga nerazzurro è infatti sintonizzato sull’Europa League e – attraverso il suo account Twitter – ha commentato quando accaduto in Rangers-Royal Antwerp

COMMENTATORE – Siamo al 45′ di Rangers-Royal Antwerp con il punteggio fermo sull’1 a 1 e i padroni di casa in vantaggio dopo il 4 a 3 dell’andata quando Alfredo Morelos punta la porta avversaria e Jeremy Gelin. Il difensore francese si tocca però la coscia ed esce da solo dal campo. Il colombiano ha quindi spazio per avanzare e cercare la rete del vantaggio e la sua personale doppietta, ma sportivamente ferma il gioco. Tra gli spettatori del match c’è Romelu Lukaku visto che nel Royal Antwerp gioca suo fratello Jordan. Questo il commento dell’attaccante nerazzurro su Twitter: «Fair Play di Morelos dei Rangers di Glasgow. Lanciato verso la porta si ferma per l’infortunio dell’avversario. Grande sportività».

Fair play to morelos from glasgow rangers. Through on goal and stopping for an injury of the opponent.. great sportsmanship 👏🏿👏🏿 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) February 25, 2021

Rivediamo invece l’accaduto: