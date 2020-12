Lukaku, nuovo record con l’Inter dopo il gol realizzato al Napoli

Lukaku Lautaro Martinez Inter-Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Lukaku, raggiunto un nuovo recordo con la maglia dell’Inter dopo il gol realizzato ieri in Inter-Napoli che ha regalato i tre punti alla squadra nerazzurra.

NUOVO RECORD – Lukaku, nuovo record con la maglia dell’Inter! Secondo quanto pubblicato dalla società nerazzurra attraverso i social, l’attaccante belga è il primo giocatore ad andare a segno in tutte le prime cinque presenze stagionali in casa con l’Inter in Serie A! L’ultimo è stato Christian Vieri nella stagione 2002-2003.