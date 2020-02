Lukaku nuovo re di Milano: l’Inter cosÃ¬ dimentica Icardi – CdS

Lukaku nuovo re di Milano: l’Inter così dimentica Icardi – CdS

Romelu Lukaku è sempre più trascinatore dell’Inter, e dopo il derby di Milano si autoproclama, giustamente, re di Milano. Un caso singolo, sia chiaro. Il belga non è incline alle auto-proclamazioni, ma anche questi sono gli effetti di un derby pazzo vinto in rimonta 4-2. Secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, numeri da capogiro per Lukaku che segna e convince, facendo dimenticare Mauro Icardi.

RE DI MILANO – Romelu Lukaku ha conquistato l’Inter a suon di gol (17 solo in campionato), ma non solo: l’attaccante belga è un vero leader dentro e fuori il campo, e rispecchia perfettamente l’idea del suo tecnico Antonio Conte, che lo ha voluto in nerazzurro: “Insomma, ce n’è abbastanza per autoincoronarsi. Icardi non lo aveva mai fatto, ma nella sostanza considerava l’Inter come qualcosa di suo. Ed è il motivo per cui ha reagito chiamandosi

fuori nel momento in cui, un anno fa (era il 13 febbraio) gli è stata tolta la fascia da capitano. Ma anche perché fino all’ultimo giorno del mercato estivo ha provato a fare le barricate per non andare via. Per il club ma anche per il popolo nerazzurro, dopo i fatti della scorsa stagione, era già un capitolo chiuso. Ma serviva un successore. E difficilmente avrebbe potuto esserci una scelta migliore rispetto a Lukaku. Come Maurito, all’inizio, aveva i suoi estimatori, ma anche chi non era convinto dei suoi mezzi e delle qualità. Beh, se per l’argentino è sempre rimasto

uno zoccolo duro di contrari, ora gli anti-Lukaku vanno cercati con il lanternino. E non è detto che se ne trovino ancora…”.