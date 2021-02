Lukaku e non solo: in tre nella “top...

Lukaku e non solo: in tre nella “top 11” di DAZN dopo il derby

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

DAZN Italia ha pubblicato la Top 11 della ventitreesima giornata della Serie A. Dopo il derby vinto 0-3 contro il Milan, sono ben tre i giocatori presenti nella selezione: Romelu Lukaku, Milan Skriniar e Samir Handanovic.

TRE NERAZZURRI – Tre su undici. Questo il numero dei giocatori dell’Inter presenti nella “Top 11” di DAZN. Un giocatore (quasi) per reparto. Dopo lo 0-3 nel derby, infatti, sono stati selezionati Samir Handanovic in porta (lo sloveno presente anche nella “squadra della settimana” di FIFA 2021), Milan Skriniar in difesa e Romelu Lukaku in attacco. Manca il centrocampista, dal momento che nel 4-3-3 proposto da DAZN, sono presenti McKennie della Juventus, Luis Alberto della Lazio e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Stona l’assenza di Lautaro Martinez – autore di una doppietta – in attacco, a cui sono stati preferiti Luis Muriel e Cristiano Ronaldo, autori comunque di due grandi prestazioni (entrambi con gol) nelle loro rispettive partite giocate.