Lukaku non si allena con il Belgio: riposo per l’attaccante – TS

Romelu Lukaku ha saltato il primo allenamento con il Belgio. Ma il motivo di questa assenza non è dovuto a un infortunio

RIPOSO – Romelu Lukaku non si è allenato con il Belgio. I Red Devils sono tornati in campo per le sfide contro Svezia e Germania. Big Rom ha goduto di un giorno ulteriore di riposo assieme a De Bruyne e Trossard. Niente problemi fisici dunque per il belga, che tornerà ad allenarsi con la Nazionale in vista delle due partite in programma.

Fonte: TuttoSport – ST.SC