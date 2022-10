Lukaku non perde tempo: Inter assente ad Appiano Gentile ma non lui!

Lukaku vuole rientrare a tutti i costi contro il Viktoria Plzen, tant’è che anche in assenza dell’Inter ad Appiano Gentile lui si è allenato da solo per ritrovare il vecchio smalto

LEONE IN GABBIA − È un Romelu Lukaku che scalpita ad Appiano Gentile. Questa mattina, Big Rom si è allenato da solo al centro sportivo nerazzurro nonostante l’intero gruppo fosse già partito e arrivato a Firenze per la delicata sfida del Franchi. Come riporta Sport Mediaset, il belga non vuole perdere tempo e soprattutto non vuole lasciare nulla al caso. La testa è al match di mercoledì fra Inter e Viktoria Plzen in Champions League. Match point per i nerazzurri. Lukaku punta alla convocazione nonché a qualche spezzone per poter aiutare i propri compagni.