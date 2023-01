Lukaku non convocato per il Verona: obiettivo il recupero per il Milan – TS

Romelu Lukaku non sarà neanche in panchina questa sera nella partita contro il Verona. Nella giornata di oggi il belga svolgerà un allenamento individuale. L’obiettivo è portarlo a Riyad per il match contro il Milan

MISSIONE RIYAD – Romelu Lukaku stasera, in accordo con Simone Inzaghi, non prenderà parte alla sfida contro l’Hellas Verona. Il belga svolgerà un allenamento individuale e non andrà nemmeno in panchina questa sera. La partita contro il Monza ha evidenziato uno stato di forma ancora deficitario, e che il numero 90 renda meglio quando schierato dal 1′. Meglio quindi averlo al top per la sfida contro il Milan, in programma mercoledi 18 gennaio. Big Rom era tornato in campo dal primo minuto contro il Napoli, fornendo una buona prestazione. Nella sfida del Brianteo, invece, la performance del belga è stata tutt’altro che positiva. Il nuovo stop, poi, ha fermato il percorso verso la migliore condizione.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini