Lukaku, niente top 10 del Pallone d’Oro: la posizione dell’ex Inter

È la giornata del Pallone d’Oro. Dopo il 26esimo posto di Barella e il 21esimo di Lautaro Martinez, tocca a Lukaku: non più giocatore dell’Inter ma che ha dato il suo meglio nel 2021 in maglia nerazzurra

EX – Romelu Lukaku ha lasciato l’Inter in estate. Il suo trasferimento al Chelsea è coinciso con un calo delle sue prestazioni complice anche un infortunio. Il belga ha comunque disputato un gran 2021 guidando i nerazzurri di Antonio Conte verso la conquista dello scudetto e il suo Belgio ai quarti di finale degli Europei. Per questo si è classificato al 12esimo posto nella classifica del Pallone d’Oro.