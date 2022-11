Lukaku, niente partite all’Inter prima del Mondiale? L’obiettivo del belga

Romelu Lukaku potrebbe non giocare più gare con la maglia dell’Inter prima del Mondiale che si disputerà in Qatar tra poche settimane.

RECUPERO – Secondo quanto riportato da HLN.be, Romelu Lukaku non giocherà più partite all’Inter prima dei Mondiali. Dopo il nuovo infortunio l’attaccante punta a disputare la Coppa del Mondo in Qatar con i Red Devils e quindi si concentrerebbe sulla sua riabilitazione, che terminerà in Belgio con il personale medico della sua Nazionale. Mandano sole tre settimane alla prima partita del gruppo che vedrà i belgi contro il Canada, dunque Romelu preferirebbe puntare alla seconda gara, contro il Marocco.

Fonte: HLN.be