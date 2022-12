Lukaku, niente Betis-Inter! Inzaghi e lo staff hanno un’altra idea – TS

Romelu Lukaku non sarà convocato per Betis-Inter. Secondo Tuttosport, Inzaghi e lo staff tecnico hanno un’altra idea: studiato un programma di recupero specifico

PROGRAMMA – Romelu Lukaku, dal suo rientro dal Mondiale, lavora stabilmente in gruppo. È successo anche nella giornata di ieri a testimonianza di come il belga stia bene, almeno dal punto di vista clinico. Secondo Tuttosport, però, la condizione fisica non è ancora ottimale. Per questo motivo l’idea di Inzaghi e dello staff tecnico è quella di non convocare il belga per la sfida di Siviglia contro il Betis. Il belga resterà ad Appiano per seguire un programma di lavoro specifico: l’idea è quella di fargli giocare gli ultimi due test in programma prima della ripresa del campionato, contro Reggina e Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – F.M