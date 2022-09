Lukaku, niente Belgio. Martinez: «Presto rientrerà con l’Inter! No rischi»

Lukaku resterà a recuperare ad Appiano Gentile con l’Inter dopo l’infortunio rimediato con la Lazio. Per lui niente convocazione col Belgio. Ne ha parlato il CT Roberto Martinez in conferenza stampa

NO CONVOCATO − Il CT del Belgio Martinez non ha convocato Lukaku in vista delle due gare di Nations League contro Galles e Olanda. Le sue parole: «Il recupero di Romelu Lukaku sta procedendo bene, sta andando nella giusta direzione. Ci aspettiamo che rientri presto in forma per giocare con l’Inter, ma non vogliamo correre rischi. Una ricaduta adesso sarebbe terribile in vista del Mondiale, quindi preferiamo dargli il tempo di riprendersi».