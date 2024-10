Lukaku avverte sul Napoli: «Ancora non abbiamo vinto. Stiamo arrivando!»

L’ex attaccante dell’Inter Romelu Lukaku torna a riprendersi la scena con il Napoli. Al termine della sfida contro il Como il belga lancia un messaggio alle avversarie della Serie A.

PRESTAZIONE – Romelu Lukaku si è reso protagonista in Napoli-Como, collezionando due assist e un gol su rigore. Al termine della sfida, intervistato su Sky Sport 24, ha dichiarato: «Tutti sanno che siamo una squadra che lavora su tutte le situazioni. Durante l’intervallo abbiamo parlato, ci siamo detti che dovevamo rimanere compatti e di fare male quando ne avremmo avuto l’occasione e questo abbiamo fatto. Poi abbiamo avuto altri momenti in cui in contropiede potevamo fare meglio. Dobbiamo riguardare questo per fare meglio in futuro».

Lukaku sulla preparazione e le intenzioni del suo Napoli

LAVORARE – Romelu Lukaku, poi, ha lanciato un avvertimento alle big avversarie in Serie A. Con il Napoli in vetta alla classifica, il belga ha fatto sapere: «Stiamo arrivando, stiamo arrivando. Il mio è un percorso perché sono arrivato tardi per il merito va tutto ai miei compagni, ai miei tifosi, allo staff tecnico. Dobbiamo continuare così, non abbiamo ancora vinto nulla. Adesso c’è la pausa per le Nazionali e noi che rimaniamo qui continuiamo a lavorare e ci prepariamo per le prossime partite». Anche il suo compagno Scott McTominay, altro imprescindibile di Antonio Conte in Napoli-Como, si è espresso sui propositi azzurri.