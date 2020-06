Lukaku mister? Iniziativa dal Belgio: corso da allenatore. Con lui Mertens

Lukaku ha ancora gran parte della sua carriera davanti, ma in Belgio si portano avanti, ipotizzando un futuro da allenatore. Diverse star della Nazionale (tra cui anche Mertens) sono state incluse in un’iniziativa, finalizzata all’ottenimento delle licenze UEFA A e B. Di seguito i dettagli riportati da SkySport

CARRIERA DA ALLENATORE? – La Federcalcio del Belgio gioca d’anticipo. Ha, infatti, messo a disposizione dei corsi da allenatori per i suoi migliori calciatori; in particolare, tra gli uomini, per chi abbia superato le 50 presenze in Nazionale. I corsi da allenatori permetterebbero di ottenere le licenze UEFA A e B. Nella lista, oltre a Romelu Lukaku, figura anche Dries Mertens, attaccante del Napoli, accostato per diversi mesi all’Inter.