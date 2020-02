Lukaku maestro di reti in trasferta, ora vuole segnare in casa – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” sottolinea che Lukaku al momento ha segnato più in trasferta che in casa. Un trend da cambiare contro il Milan.

QUANTE RETI IN TRASFERTA – Nel derby Romelu Lukaku andrà a caccia della rete stagionale numero 21, ma soprattutto cercherà di riequilibrare un po’ il conto dei gol segnati in casa e un trasferta. Finora il bilancio è di 13 centri lontano dalle mura amiche (12 in A più 1 in Champions) e 7 quando l’Inter è in casa. Un dato singolare. Anche la statistica delle doppiette è anomala: delle 6 firmate finora, 4 sono arrivate in trasferta e 2 in casa.

CHE NUMERI – Conte quando Big Rom segna si sente al sicuro visto che nelle 14 partite in cui ha battuto il portiere avversario ha ottenuto 12 affermazioni, 1 pari e 1 ko, quello contro il Barça. L’attuale ruolino di marcia ha permesso a Lukaku di festeggiare la miglior partenza stagionale della sua carriera e di far meglio anche rispetto a Icardi che a inizio febbraio, in nerazzurro, non era mai arrivato a quota 20 centri, ma tutti questi numeri positivi non lo hanno saziato. Considerato che è a quota 207 reti con i club e a 52 con la nazionale, la prossima sarà la numero 260. Festeggiarla nel derby, contro un certo Ibrahimovic, la renderebbe ancora più speciale.