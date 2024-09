Lukaku vuole lottare con l’Inter: «Da qui alla fine ogni partita sarà una finale!»

Romelu Lukaku sembra lanciare una sorta di sfida all’Inter nel post partita di Cagliari-Napoli. Le parole dell’ex nerazzurro autore di uno dei gol della sfida dell’Unipol Domus.

SFIDA – È da poco terminata Cagliari-Napoli, che ha sorriso agli azzurri di Antonio Conto. Nel poker dei partenopei si legge anche il nome di Romelu Lukaku, approdato nel team al termine del mercato estivo. Il belga, ex nerazzurro, sembra lanciare una sorta di sfida all’Inter in questa nuova stagione. Di seguito le dichiarazioni di Lukaku, intercettato nel post partita dai colleghi di Sky Sport 24:: «Due gol in due partite? Sì ma l’importante sono le vittorie. Noi dobbiamo continuare così, sappiamo che ogni partita per noi è una finale, da adesso fino a fine stagione. Poi vediamo dove arriviamo. Abbiamo vinto un’altra partita oggi. Adesso ci posiamo e poi ci prepariamo per un’altra battaglia della prossima settimana». Queste le parole di Lukaku, spera per la sua squadra un finale migliore di quello dello scorso anno. Intanto, in attesa di conoscere l’esito della sfida dell’Inter, che a breve scenderà sul campo del Monza, dopo la vittoria a Cagliari il Napoli si posiziona momentaneamente in testa alla classifica di Serie A.