Lukaku, l’Inter attende il suo recupero. Inzaghi ha un’idea ben precisa – TS

Romelu Lukaku è ancora ai box per gli strascichi patiti per l’infortunio subito a fine agosto. L’Inter, secondo Tuttosport, attende il recupero del belga con Inzaghi che ha un’idea ben precisa

IDEA – Romelu Lukaku è ancora fermo ai box per infortunio. L’attaccante, convocato dal Belgio per i Mondiali in Qatar, a meno di sorprese tornerà a disposizione del CT Martinez per la terza partita del girone, a poco meno di un mese da Inter-Napoli, sfida delicatissima che attende i nerazzurri al rientro in campo. Secondo Tuttosport, anche nella migliore delle ipotesi, Inzaghi ed il suo staff, al rientro del belga ad Appiano Gentile, dovranno ripartire da zero sulla preparazione atletica dell’attaccante, in funzione della seconda parte di stagione. È facile pensare, inoltre, che il belga possa decidere di tagliarsi le ferie e rientrare a Milano prima del previsto. Bisognerà stare attenti agli strascichi dell’infortunio: è facile pensare quindi, secondo il quotidiano, che il rientro in campo del belga con l’Inter possa slittare sino alla Supercoppa del 18 gennaio contro il Milan.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara