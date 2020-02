Lukaku leader dell’Inter “british”, è riferimento per i...

Lukaku leader dell’Inter “british”, è riferimento per i nuovi compagni – TS

“Tuttosport” sottolinea il ruolo da leader che Lukaku ha all’Inter, in particolare verso i giocatori arrivati a gennaio dalla Premier League.

LEADER – Romelu Lukaku trascinatore dell’Inter Premier che questa sera sarà chiamata ad affrontare la prima vera prova del fuoco: il derby. Nelle ultime due settimane il centravanti belga si è assunto un incarico supplementare, direttamente legato alla sua predisposizione a cementare il gruppo, evidenziata fin dall’inizio di questa stagione grazie alla sua straordinaria conoscenza delle lingue che lo rende un leader ideale in uno spogliatoio cosmopolita: favorire l’ambientamento degli ultimi arrivati in casa Inter durante il mercato di gennaio provenienti dalla Premier League.

TUTTI DALLA PREMIER – Lukaku è cresciuto calcisticamente proprio nel campionato inglese, dopo gli esordi con l’Anderlecht nel suo Paese. Ha trascorso otto anni in Inghilterra tra Chelsea, West Bromwich Albion, Everton e Manchester United. E quindi ha trovato naturale aiutare i neo-interisti arrivati pochi giorni fa da Oltremanica per rinforzare il sogno scudetto dell’Inter. Il centravanti nerazzurro trascorre molto tempo alla Pinetina insieme a Young, Eriksen e Moses. L’inglese questa sera sarà sicuramente titolare nella stracittadina con il Milan. Anche il danese potrebbe partire dall’inizio, ma è ancora in ballottaggio con Sanchez. Da valutare le chance del nigeriano.

INTER BRITISH – Ma il senso non cambia. L’Inter ha acquistato con decisione in Inghilterra. E quello di questa sera sarà il primo test significativo della nuova Inter uscita dal mercato di gennaio con una componente “british” molto più marcata. Conte ha voluto andare a cercare in Premier League l’intensità che è indispensabile al suo gioco ed è un marchio di fabbrica del campionato inglese. Lukaku si è incaricato di accelerare l’inserimento dei nuovi facendo da anfitrione ad Appiano Gentile.