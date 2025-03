Lukaku: «Lautaro Martinez mai più sentito! Io non odio l’Inter»

Lukaku ritorna a parlare di Lautaro Martinez e di quell’estate burrascosa all’Inter. Poi si esprime anche sulla lotta per lo scudetto.

FISICO – Romelu Lukaku alla domanda sul suo stato fisico tra quello di oggi e quello avuto all’Inter parla così: «Ora sono meglio di allora. All’Inter ero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue. Novantanove, e non so perché».

Lukaku parla dell’estate burrascosa con l’Inter e del rapporto con Lautaro Martinez

INTER – Poi Lukaku risponde al rapporto con il club nerazzurro, dopo l’ormai noto voltagabbana nell’estate del 2023: «Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io».

LAUTARO MARTINEZ – Lukaku rivela di non aver mai più sentito il Toro e spende su di lui queste parole: «Vi siete sentiti? No. È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A».

SCUDETTO – Infine, sulla lotta per il titolo, oltre all’Inter aggiunge anche Atalanta e Juventus. Così l’attaccante belga: «E con l’Atalanta e la Juve, che è a meno sei».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni