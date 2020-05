Lukaku, la condizione fisica alla ripresa “preoccupa” Conte – Il Giornale

Condividi questo articolo

Romelu Lukaku, così come tutti i suoi compagni di squadra dell’Inter, si allena quotidianamente ad Appiano Gentile per recuperare la condizione migliore e riprendere, tra meno di un mese, con il campionato di Serie A e Coppa Italia. Secondo quanto riportato da “Il Giornale”, Antonio Conte sarebbe preoccupato dalla condizione fisica del belga e non solo.

CONTE PREOCCUPATO – “La condizione fisica di Romelu Lukaku preoccupa Antonio Conte“, questo quanto si legge tra le colonne del quotidiano milanese. Come ormai noto, l’Inter (così Juventus e Milan), ha fatto capire di non essere d’accordo con la scelta di giocare tante gare in così poco tempo, soprattutto in partite importanti come la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli e l’eventuale finale. Secondo “Il Giornale” il motivo sta nel fatto che Antonio Conte sarebbe preoccupato della condizione fisica di alcuni suoi giocatori, in particolare Romelu Lukaku, tornato dal “lockdown” con qualche chilo di troppo.

Fonte: Il Giornale.