Lukaku KO, il CT Martinez: «Non si sente bene». Complica ritorno all’Inter?

Lukaku si è infortunato alla caviglia durante Belgio-Olanda. L’attaccante, fortemente in orbita Inter per un suo ritorno, è uscito malconcio dopo 25′. Parla il CT Martinez

LUKAKU KO − Danno oltre la beffa per l’attaccante belga. Oltre al pesante 1-4 subito in casa dall’Olanda, Lukaku è uscito anzitempo per un infortunio alla caviglia. Sul giocatore, fortemente in orbita Inter, ha parlato il CT Martinez: «Lukaku non stava bene. Non è stata un’uscita precauzionale. Era necessaria. Farà una risonanza magnetica, dobbiamo aspettare 48 ore, ma non si vede bene. Abbiamo un po’ di ansia».

Fonte: RTL Sports