Lukaku: «L’Italia mi ha reso più completo. Sogno Chelsea? Ora dimostro»

Lukaku oggi ha tenuto la conferenza di presentazione da nuovo giocatore del Chelsea. L’ex numero 9 dell’Inter non dimentica i suoi due anni in Italia e ritiene che lo abbiano migliorato.

CRESCITA – Romelu Lukaku è andato via dall’Inter in maniera brusca, come ormai noto. Il belga, però, è dell’idea che l’Italia lo abbia aiutato: «Ritengo di essere maturato, di aver imparato molto su me stesso come giocatore, mettendo degli standard più alti. In Italia è tutto molto differente, si fa un calcio più tecnico e tattico, con meno spazi, e questo ti rende più completo. Per me tornare in Inghilterra non è certo qualcosa di nuovo, voglio aiutare i miei compagni e qualsiasi scelta farà il tecnico per il bene della squadra. Il sogno di tornare al Chelsea è una realtà, ora devo dimostrarlo in campo. È giunta l’ora di tornare al lavoro e far sì che parlino le prestazioni per me».