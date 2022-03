Lukaku-Inter, una fonte vicina al belga attacca i giornali italiani! – Daily Star

Lukaku e il Chelsea non vivono un buon momento per via delle sanzioni che hanno colpito l’ormai ex presidente dei Blues, Roman Abramovich. L’attaccante belga viene costantemente accostato all’Inter per quello che sarebbe un clamoroso ritorno, ma secondo il Daily Star alcune fonti vicine all’attaccante smentiscono con veemenza

SECCA SMENTITA – Romelu Lukaku non accetta di essere dipinto come quello pronto a voltare le spalle a un Chelsea in difficoltà per riabbracciare il suo ex amore, vale a dire l’Inter. Dopo la replica indiretta del belga (vedi articolo), arriva un’altra secca smentita ai microfoni del Daily Star. Una fonte vicina al giocatore ha criticato con veemenza le notizie che circolano in Italia, definendole “cazzate per vendere giornali”. Insomma, Lukaku non sembra intenzionato a mollare la nave che affonda. Almeno al momento.

Fonte: dailystar.co.uk