Lukaku, in Inter-Udinese per guadagnarsi un chance in Champions League – Sky

Quasi certa, ormai, la titolarità di Lukaku in Inter-Udinese (vedi probabili scelte). Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24, Inzaghi attende di valutare la prestazione del belga anche in vista della sfida di Champions League contro il Porto.

PROVA – Le prossime saranno delle giornate complicate per l’Inter che, subito dopo l’Udinese, incontrerà anche il Porto in Champions League e il Bologna in Serie A. Nell’ultima sfida, contro la Sampdoria, i nerazzurri non sono riusciti ad andare a segno. Per questo, Simone Inzaghi, sta valutando per bene l’attacco da schierare domani a San Siro. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi, su Sky Sport 24, la presenza dal primo minuto di Romelu Lukaku è ormai certa. La titolarità serve al belga per riacquistare minutaggio e continuità ma serve anche all’allenatore dell’Inter. Inzaghi, infatti, ha bisogno di capire se Lukaku è abbastanza in forma per contare su di lui anche nella sfida di Champions League di mercoledì. Contro il Porto, per ora, la coppia d’attacco favorita rimane quella composta da Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Fonte: Sky Sport 24