Lukaku, l’Inter è un incubo per te: Stankovic jr gli para il rigore!

Romelu Lukaku ha sbagliato un calcio di rigore in Napoli-Venezia, con Filip Stankovic che ha ipnotizzato l’ex Inter. Il figlio d’arte fantastico.

SUPER PARATA – Non c’è nulla da fare: per Romelu Lukaku, l’Inter, sotto qualsiasi aspetto, sta diventando un incubo. Sì perché in Napoli-Venezia, Stankovic jr, figlio di Deki e ancora di proprietà dell’Inter, gli ha parato un rigore proprio pochi minuti fa. Grandissima risposta del portiere, che si è disteso alla grande sul tap-in del belga di mancino e indirizzato verso l’angolino basso sinistro. Colpo di reni di Stankovic, che ha salvato il Venezia. Match ancora in parità al Maradona.