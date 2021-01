Lukaku, infortunio in Inter-Crotone. Le condizioni ed i...

Lukaku, infortunio in Inter-Crotone. Le condizioni ed i tempi di recupero

Condividi questo articolo

Lukaku – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku è uscito per infortunio nel corso di Inter-Crotone (qui i dettagli). Gli aggiornamenti sulle sue condizioni ed i tempi di recupero.

CONDIZIONI – Romelu Lukaku è uscito al 75′ di Inter-Crotone. Il gigante belga ha accusato un problema al quadricipite della gamba destra. Antonio Conte, ai microfoni di “Sky Sport” fornisce ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del numero 9 nerazzurro: si tratterebbe infatti di un affaticamento muscolare. Le condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se il calciatore potrà scendere in campo nel match contro la Sampdoria in programma mercoledì alle 15:00.