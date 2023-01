Lukaku, infortuni e ricadute ora è un caso: a rischio il suo futuro all’Inter – CdS

Forse non il ritorno che sperava all’Inter, e viceversa. Una stagione tormentata, quella di Romelu Lukaku in nerazzurro, dopo l’investimento di venti milioni per averlo in prestito. Come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, la situazione legata all’attaccante belga è diventata un vero e proprio caso dopo l’ultimo infortunio.

DISCONTINUO – Nuovo problema per Romelu Lukaku. Questa volta – si spera – per pochi giorni: si tratta di una leggera infiammazione al tendine del ginocchio sinistro. Probabile conseguenza del doppio sforzo in 3 giorni, tra Napoli e Monza. È comunque il segnale di un fisico che fatica a riprendersi e che, a questo punto, non sembra in grado di dare garanzie. Contro il Parma oggi non ci sarà, proseguendo con un lavoro individuale per qualche giorno. Quindi, le sue condizioni verranno rivalutate meglio nei prossimi giorni con mister Simone Inzaghi che spera di averlo a disposizione contro il Verona, sabato prossimo. Subito dopo, mercoledì 18, è in programma la Supercoppa italiana con il Milan, appuntamento che Lukaku difficilmente vorrà perdersi. Fin qui non la stagione che si aspettava l’Inter, anzi. A fine agosto il primo infortunio dopo aver giocato solo tre gare e aver segnato un gol. È tornato a fine novembre, per due spezzoni e un’altra rete, poi ecco il risentimento alla cicatrice del vecchio infortunio. Poi il Mondiale e il rientro a Milano, da allora ha lavorato con cautela fino al ritorno contro Napoli e Monza e il nuovo problema fisico.

FUTURO A RISCHIO – Resta ancora mezza stagione da giocare e su tutti i fronti, ma è chiaro che serviranno risposte importanti. L’Inter vuole garanzie per provare a riconfermare il prestito dell’attaccante belga, condizionato da infortuni anche la scorsa stagione al Chelsea. Adesso, i dubbi non hanno fatto altro che aumentare. Del resto, è impensabile che, dopo aver investito oltre 20 milioni (bonus compresi), per riprendersi Lukaku in prestito l’Inter possa fare il bis per un giocatore fuori condizione. Ora tocca a lui dimostrare di meritare la maglia nerazzurra.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

