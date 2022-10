Lukaku infortunato: il Dott. Tencone ‘legge’ e spiega il comunicato dell’Inter

Lukaku di nuovo ai box è una notizia che fa discutere. Il Dott. Tencone, ospite all’interno della programmazione di Sky Sport 24, ha espresso un suo parere professionale sull’ulteriore stop occorso all’attaccante belga dell’Inter.

GIUSTA LA SCELTA DEI MEDICI − Il Dott. Fabrizio Tencone, direttore del centro “Isokinetic” di Torino, ha parlato in qualità di esperto del nuovo stop di Romelu Lukaku (vedi comunicato). «Al momento non ci sono le condizioni per poter dare una valutazione sui tempi di recupero e rassicurare sia tifosi dell’Inter sia quelli del Belgio. Parliamo infatti di informazioni fresche, che derivano da un recente comunicato. Quello che emerge, però, è che si tratta di un problema meno grave del precedente. La scelta dei medici di prendersi 5-7 giorni prima di rivalutare le sue condizioni è giusta. Qualcosa dev’essere successa. Si tratta comunque di un infortunio minore, che interessa la cicatrice. E che è in uno dei muscoli più delicati. Il bicipite femorale è infatti uno dei tre muscoli posteriori della coscia dove sono più frequenti infortuni e ricadute».

GRANDE STRUTTURA MUSCOLARE − Il Dott. Tencone, ospite di Sky Sport, ha poi proseguito nel suo intervento dicendo: «Lukaku è provvisto di una grande struttura muscolare, ma potrebbe non essere la causa primaria del problema. Il fatto che Lukaku ha affrettato i tempi di recupero può essere un fattore. Bisogna però capire quanto il muscolo è stato sollecitato, ma questo non possiamo purtroppo saperlo. Per essere guariti da un infortunio bisogna averlo superato almeno al 95%, ma non metto in dubbio che i colleghi dell’Inter hanno valutato bene le sue condizioni. Evidentemente la cicatrice si è formata in una zona meno elastica. E questo alle volte può provocare alcuni fastidi che alla fine non sono niente di preoccupante». Questo il parere del dottor Tencone sulle ultime novità che riguardano Lukaku.