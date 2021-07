Lukaku in vacanza in Sardegna parla con Inzaghi. Salta la tournée in USA? – CdS

Romelu Lukaku dopo l’eliminazione del suo Belgio a Euro2020, si concederà adesso venti giorni di vacanza. Secondo il “Corriere dello Sport” l’attaccante è in continuo contatto con Simone Inzaghi, incerta però la sua presenza per la tournée in USA.

IN VACANZA – Romelu Lukaku in continuo contatto (telefonico) con Simone Inzaghi, il neo-allenatore dell’Inter gli ha più volte fatto capire la sua importanza all’interno del progetto nerazzurro. Adesso Big Rom passerà le vacanze in Sardegna, dove tra l’altro ieri è stato anche fermato da qualche tifoso che lo ha riconosciuto e chiesto una foto. Venti giorni di riposo per staccare dopo lo scudetto conquistato con l’Inter e l’Europeo giocato con il Belgio. Salterà di sicuro il ritiro alla Pinetina, resta da capire però se ci sarà o meno per la tournée in USA.

Fonte: Corriere dello Sport Pietro Guadagno

