Lukaku in ripresa! Con il Milan sarà il dodicesimo uomo – CdS

Romelu Lukaku solo ora ha ritrovato la miglior condizione e cominciato a ingranare. Un’ottima notizia per Inzaghi, come sottolineato dal Corriere dello Sport, sfrutterà il belga dalla panchina in occasione del derby con il Milan

DODICESIMO UOMO – Il Corriere dello Sport utilizza questa espressione con riferimento a Romelu Lukaku. Il belga sta recuperando la miglior forma. Nelle ultime 3 il belga ha realizzato 3 gol e 3 assist: solo a Verona è rimasto a guardare, ma alla luce del risultato finale non era necessario l’impiego del numero 90. Contro il Milan Lukaku ha uno score invidiabile: 5 gol in 6 sfide. Quando ha visto il Diavolo, Lukaku ha segnato sempre. Anche nell’ultimo incrocio, quello del 5 febbraio, solo che la sua prodezza è stata cancellata per un precedente fallo su Thiaw. In occasione del derby di Champions è probabile che il classe ’93 parta dalla panchina ed entri a partita in corso, per sfruttare la stanchezza della retroguardia rossonera e, nel caso, provare a far saltare gli equilibri se la sfida dovesse risultare particolarmente bloccata.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno