Lukaku in panchina a Firenze: il rientro dal 1′ in Champions League – SM

Romelu Lukaku sta per tornare. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il belga ha superato gli ultimi esami fisici effettuati ieri, e sarà in panchina sabato sera contro la Fiorentina. Verrà comunque monitorato per evitare ricadute. L’obiettivo del belga è essere titolare in Champions League

RIENTRO GRADUALE – L’Inter sta per riaccogliere il suo numero 90. Romelu Lukaku, dopo gli esami effettuati ieri (Qui i dettagli) è pronto per tornare in gruppo. Il belga sarà convocato per la partita contro la Fiorentina sabato sera. A detta di Sportmediaset, quella di Firenze sarà la “trasferta della riconvocazione“, mentre quella di Torino contro la Juventus quella del rientro dal 1′. In mezzo c’è il Viktoria Plzen, partita fondamentale per il futuro europeo dei nerazzurri che il belga vuole giocare dall’inizio. Inzaghi e staff, però, lo monitoreranno: il rischio di una ricaduta muscolare non è basso, e perdere nuovamente Big Rom sarebbe un autogol.