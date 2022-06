Lukaku in lacrime dopo il ritorno all’Inter, il retroscena con Lautaro Martinez – CdS

Lukaku torna a Milano, torna a casa sua per riannodare i fili della storia e ricominciare a vincere con l’Inter. Questa mattina l’arrivo a Linate (vedi video), ma la trattativa per il ritorno va avanti da mesi e mesi. Un retroscena molto toccante di un Lukaku in lacrime, raccontato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola.

RETROSCENA – Secondo quanto raccontato questa mattina dal quotidiano romano, quando l’avvocato Sebastien Ledure ha chiamato Romelu Lukaku per comunicargli che era fatta per il ritorno all’Inter, il belga è scoppiato in lacrime. Esaurita la commozione avrebbe chiamato Lautaro Martinez per rinverdire la fratellanza. Insomma, le lacrime di chi torna a casa, al posto giusto.

Fonte: Corriere dello Sport –