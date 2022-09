Lukaku in dubbio non solo contro la Roma: servirà ancora un po’ di tempo – TS

Confermato che contro la Roma Romelu Lukaku non ci sarà, secondo Tuttosport il centravanti belga è in dubbio anche contro il Barcellona. Di seguito le ultime riguardo la condizione fisica dell’attaccante.

IN DUBBIO – Romelu Lukaku con molta probabilità contro la Roma non sarà presente neanche in panchina. Nonostante il belga stia bene lo staff medico dell’Inter non vuole rischiare nulla, dato che un fisico imponente come quello di Lukaku, richiede più tempo per recuperare da un determinato problema fisico. Inoltre, senza alcun tipo di allenamento in gruppo fino a ieri, servirà ancora un po’ di tempo per rivedere il giocatore. Tutto fa presupporre che l’attaccante tornerà tra i convocati contro il Barcellona o addirittura contro il Sassuolo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna