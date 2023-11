Lukaku, il padre: «Triste per i fischi a San Siro. Ho spento la TV»

Romelu Lukaku ha avuto un’accoglienza da brividi a San Siro. Solo fischi per lui, il padre Roger è triste per questo e lo confessa al quotidiano belga La Derniere Heure.

ACCOGLIENZA – Romelu Lukaku è tornato a Milano e ha perso con la sua Roma contro l’Inter non toccando nemmeno una palla e giocando una partita sotto i fischi incessanti dei tifosi nerazzurri. Il padre Roger ne ha parlato: «Lavorare con gli avvocati va bene per chi pensa solo a riempire le proprie tasche, non agli interessi del giocatore. Ho sentito come se i fischi fossero per me a San Siro. Mi rattrista vedere come è stato trattato in Italia. Ha i suoi limiti. Lo stress può causare danni fisici. Quando vedi quello che ha fatto per l’Inter. Ho spento la tv durante l’intervallo. In estate ha fatto la scelta giusta con la Roma, io però sarei andato in Arabia Saudita. Doveva andare all’Al-Hilal. Romelu ha due figli, ha 30 anni, a un certo punto devi pensare a te stesso. Lui voleva rimanere in Europa».

fonte: dhnet.be