Lukaku, i gol in Nazionale benzina per il finale di stagione con l’Inter – TS

I gol realizzati da Lukaku con la Nazionale belga potrebbe aiutarlo per il finale di stagione con l’Inter, che dovrà essere di alto livello per convincere i nerazzurri a prolungare il prestito

BENZINA – Romelu Lukaku torna alla Pinetina con qualche consapevolezza in più. Il belga ha realizzato ben 4 gol in 2 partite con la maglia della Nazionale belga. Queste marcature potrebbero aiutarlo nello sprint finale con l’Inter. In nerazzurro il belga non è ancora riuscito a rendere come ci si aspettava, ma il tempo per rimediare c’è. Inoltre, il finale di stagione avrà conseguenze anche sul continuo dell’avventura nerazzurra di Big Rom. A giugno Lukaku tornerà al Chelsea per via della fine del prestito secco. Solo a quel punto il club di Viale Liberazione potrebbe decidere di rinegoziare il prestito con i Blues. I londinesi non paiono essere disposti a pagare l’ingaggio a Lukaku, il quale si è già detto disponibile a una riduzione. Nel caso di un nuovo prestito, la possibilità che venga inserito quantomeno un diritto di riscatto rimane alta.

Fonte: TuttoSport – S.P