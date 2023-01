Lukaku e Handanovic, i due leader all’interno dello spogliatoio – SM

Nel servizio di Marco Barzaghi si è parlato del momento di crisi dell’Inter che vuole ripartire già oggi contro la Cremonese.

LEADER – Marco Barzaghi, nel proprio servizio per Sport Mediaset, ha parlato della situazione in casa Inter: «I nerazzurri vogliono superare il momento di difficoltà e centrare tutti gli obiettivi possibili. Nello spogliatoio hanno parlato i leader Handanovic e Lukaku per tornare sulla giusta rotta. L’obiettivo è non farsi condizionare dalle questioni personali come quelle di Skriniar e Dumfries, o l’infortunio misterioso di Brozovic. Andare a riprendere il Napoli è praticamente impossibile. Serve però ritrovare quella regolarità che manca alla squadra di Inzaghi che ha chiuso il girone di andata con addirittura sei sconfitte. Fondamentale non mancare la qualificazione in Champions che porterà introiti più che necessari». Già oggi sarà importante vincere e convincere contro la Cremonese.