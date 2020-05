Lukaku ha feeling con Lautaro Martinez e vorrebbe farlo rimanere – TS

“Tuttosport” sottolinea che Lukaku vorrebbe far rimanere Lautaro Martinez in maglia Inter visto il feeling creatosi.

COPPIA D’ORO – Il regalo più bello per Lukaku sarebbe probabilmente la permanenza di Lautaro Martinez. Sia chiaro: sarebbe “l’acquisto” migliore possibile per l’Inter 20-21, ma il Toro pare essersi promesso al Barcellona. Troppo forte il richiamo di Messi. Fosse per il belga però si terrebbe stretto il compagno di reparto, amico di tanti allenamenti e di divertenti saluti dai balconi di casa visto che i due abitano anche vicini.

SOGNO PERMANENZA – Lukaku pensava di sfruttare all’Inter il feeling creatosi a Manchester con Alexis Sanchez. Invece il campo ha cambiato le carte in tavola e i pronostici estivi, creando una delle coppie più forti dell’ultima stagione. Il belga e Lautaro Martinez si sono trovati fin da subito, il loro feeling è stato perfetto come dimostrato dall’alternanza nel tirare i rigori. Nessuna gelosia, uno al lavoro per l’altro e viceversa. L’argentino è diventato in breve tempo il partner ideale di Lukaku. Avrà ancora margine Big Rom per convincere l’amico a rimanere?