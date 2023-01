Lukaku, futuro sempre più incerto. Poco tempo per meritare la conferma all’Inter – CdS

Romelu Lukaku fin qui ha giocato pochissimo con la maglia dell’Inter dopo il suo ritorno, con una condizione fisica sempre precaria. Secondo quanto ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, nei cinque mesi rimasti dovrà dimostrare di meritare la conferma in nerazzurro.

POCO TEMPO – La seconda avventura di Romelu Lukaku, nei fatti, non è mai ricominciata. Dopo il suo ritorno l’attaccante belga ha giocato difatti appena otto partite di campionato, con due gol a segno. Sarà dunque la seconda parte di stagione a stabilire se merita la riconferma in nerazzurro in vista della prossima stagione. Dipendesse da Lukaku, non ci sarebbero dubbi: ammesso di aver sbagliato a volere tornare al Chelsea, ora la sua volontà è quella di restare a Milano. In questo momento, però, non ci sono ancora le basi per poter trattare con il Chelsea e fissare nuove condizioni per quello che non potrà che essere un ulteriore prestito, magari con l’aggiunta di un diritto di riscatto. L’Inter non può più permettersi di rischiare: tra prestito e costo dell’ingaggio, la società ha investito circa 20 milioni di euro. Vero che è stata colpa degli infortunio, ma da qui al termine della stagione, Lukaku dovrà innanzitutto recuperare la miglior condizione e rimettersi in forma e guadagnarsi la maglia dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno