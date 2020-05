Lukaku: “Fuori dal Team of The Season? Mancano 13 partite! A Milano…”

Lukaku ha risposto alle domande dei tifosi su Twitter. Il centravanti dell’Inter parla dei suoi programmi post ritiro, del suo posto preferito a Milano e di come sta vivendo l’emergenza Coronavirus. Di seguito le sue risposte

PRESENTE E FUTURO – Romelu Lukaku risponde alle domande dei tifosi su Twitter. Il numero 9 dell’Inter parte da come sta vivendo l’emergenza Coronavirus: «Cosa mi è piaciuto del non giocare a calcio durante la pandemia? È difficile per me godermi le cose in questo momento, quando le persone stanno ancora morendo e non possono riprendere la loro vita normale. Cosa provo nel non essere nel Team of The Season (TOTS) della Serie A di Fifa 20? Sono rimaste 13 partite… Se farò il dirigente quando mi sarò ritirato? Non lo so ancora. Voglio passare del tempo con la mia famiglia quando avrò finito. La mia esultanza preferita? Una dedica a mio figlio e mia mamma. Cosa avrei fatto se non fossi diventato un calciatore? Non me lo sono mai chiesto. Il miglior posto di Milano? Il mio appartamento. Il mio primo ricordo della Champions? La finale del Real Madrid contro il Valencia».