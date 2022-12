Lukaku, il fisioterapista Belgio: «Non poteva reggere 90′! Serviva una scelta»

Lukaku ha vissuto un Mondiale da dimenticare con la sua nazionale, il Belgio, eliminata ai gironi. L’attaccante dell’Inter, reduce dall’infortunio col club, non ha potuto contribuire al 100%. Della sua condizione ne ha parlato Maesschalck, fisioterapista della nazionale

FISICAMENTE NON PERFETTO − Il Belgio ha subito una cocente eliminazione ai gironi in quest’ultimo Mondiale. Male Lukaku, che ha stretto comunque i denti per poterci essere. A proposito della sua integrità fisica, si è espresso a Sporza Lieven Maesschalck. Queste le parole del fisioterapista della nazionale belga: «Roberto Martinez è uno che ascolta lo staff medico e si discute di tutto. Ha avuto un ruolo anche il fatto che Lukaku, per esempio, non giocasse da mesi. L’accordo era che non avrebbe giocato 90 minuti. È stato concordato con Romelu stesso che fosse stata la partita contro la Croazia quella del suo rientro. Ma fisicamente Romelu non poteva reggere un’intera partita. Quindi bisognava fare una scelta: metterlo titolare o no. Farlo giocare 45 minuti o 60».