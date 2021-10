Lukaku: «Eriksen? Ho pianto! All’Inter più tempo con lui che con la mia famiglia»

Lukaku ha concesso una lunga intervista sul sito della UEFA, in cui ha parlato, tra i vari temi, anche di Eriksen e di quello che è accaduto durante gli Europei al centrocampista danese dell’Inter.

GETTONI – Romelu Lukaku ha commentato il grande traguardo delle centro presenze con il Belgio: «Cento presenze sono qualcosa che cerchi davvero di raggiungere da giovane. Ho avuto la fortuna di aver iniziato in tenera età. Ho 28 anni adesso; sono passati quasi 12 anni con tanti alti e bassi, ma come squadra abbiamo sempre continuato a crescere. Alla fine, l’obiettivo finale rimane vincere e questa è la mia motivazione. Ogni volta che gioco in nazionale voglio vincere. E vincere un torneo. Negli ultimi anni siamo sempre riusciti a partire bene nei tornei e le aspettative erano sempre alte. Nel 2016 non ce l’abbiamo fatta, è stata molto dura. Durante la Coppa del Mondo in Russia abbiamo fatto abbastanza bene, ma penso che ora nella Nations League dobbiamo fare davvero bene, in modo da poter raggiungere il picco alla prossima Coppa del Mondo».

Macchina da gol

RETI – Lukaku, ex attaccante dell’Inter, è il capocannoniere di tutti in tempi della sua nazionale: «Non ho iniziato subito a segnare gol per la nazionale. Mi ci è voluto un po’ di tempo. Ma una volta che mi sono ambientato, sapevo che avrei avuto l’opportunità di segnare e che gli altri giocatori mi avrebbero permesso di farlo. E anche tutti gli altri hanno iniziato a segnare, non solo io: Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens. Questo mi ha fatto pensare che in attacco abbiamo una qualità davvero al top. E per me era come un negozio di dolci: segnare sempre gol. Ad un certo punto, ho smesso di contare e ho continuato a giocare. E abbiamo anche vinto le nostre partite. Questo è stato il grande risultato, sai: segnare e vincere. Odio davvero perdere, ma anche segnare e perdere è terribile. Sono contento che siamo riusciti a vincere così tante partite, ma alla fine vuoi davvero solo vincere un trofeo ed è questo che mi motiva davvero».

Rapporto con Eriksen

SUPPORTO – Lukaku ha poi parlato di Christian Eriksen e di ciò che è accaduto al centrocampista dell’Inter: «Contro la Russia è stata davvero dura. Durante il mio periodo all’Inter ho passato più tempo con Christian che con mia madre, mio ​​figlio o mio fratello, perché in Italia con gli allenamenti sei al club tutto il giorno. La sua stanza era accanto alla mia, giocava a Call of Duty e cose del genere. Quindi, quando è svenuto in campo, ne ho sentito parlare durante l’incontro e ho iniziato a piangere. Pensavo costantemente a lui. Sulla strada per lo stadio di San Pietroburgo avevo bisogno di qualcosa per accendermi, quindi ho deciso di giocare per lui per tutto il torneo. Volevo un momento di supporto e dimostrargli che ero con lui. Gli ho anche mandato un messaggio e sono stato felice che mi abbia risposto».

Spalle alla porta

BOMBER – Per concludere, Lukaku ha parlato del modo in cui preferisce giocare: «Per come sono fatto, sono piuttosto grosso, tutti pensano che io sia una specie di bersaglio: uno che difende la palla in avanti e segna gol. Ma non ho mai giocato in quel modo e lo odio. La mia più grande forza è che sono pericoloso quando sono girato verso la porta, perché è lì che raramente faccio scelte sbagliate. Dopo aver passato la palla, so dove devo posizionarmi in area. Posso fare un po’ di tutto e in alcune partite, quando so che c’è molto spazio dietro alla difesa, gioco in modo diverso. Il motivo per cui sono così efficace davanti alla porta è che posso fare un po’ di tutto».

Fonte: uefa.com