Lukaku, ecco i costi per l’Inter fra ingaggio e prestito dal Chelsea – TS

Romelu Lukaku è tornato all’Inter in prestito dal Chelsea. L’edizione odierna di Tuttosport analizza i costi per la squadra nerazzurra, fra ingaggio e prestito dal Chelsea

COSTI – Romelu Lukaku costerà all’Inter nella stagione ’22-23 poco meno di 19 milioni. Il calcolo, spiega Tuttosport, non è ovviamente preciso, perché non è mai stata rivelata la cifra che il club nerazzurro paga di ingaggio al calciatore. Lukaku, tornato in prestito dal Chelsea, a Londra percepiva uno stipendio base di circa 12 milioni di euro: nell’accordo fra i due club e l’avvocato del belga, Ledure, è stato stabilito che a Milano il belga avrebbe percepito uno stipendio vicino agli 8,5 milioni netti che al lordo, col decreto crescita, salgono a poco meno di 11,1 milioni. A questa cifra va aggiunta quella versata dall’Inter al Chelsea per il prestito secco del calciatore, ovvero 7,86 milioni. Una cifra che, probabilmente, potrà aumentare visto l’inserimento di alcuni bonus legati a risultati di squadra.

Fonte: Tuttosport – F.M